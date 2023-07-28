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Киноафиша Статьи Уже семь месяцев: цветущий вдовец Легкоступовой поделился своим счастьем

Уже семь месяцев: цветущий вдовец Легкоступовой поделился своим счастьем

28 июля 2023 18:15
Уже семь месяцев: цветущий вдовец Легкоступовой поделился своим счастьем

Пост яхтсмена вызвал бурную реакцию.

Эстрадная певица Валентина Легкоступова ушла из жизни в 2020 году. Самое странное и пугающее в этой истории то, что за несколько месяцев до смерти артистка вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Его долго обвиняли в гибели певицы, хотя вина мужчины не была доказана.

Недавно Фирсов снова взбудоражил общественность. Яхтсмен поделился фото с новой супругой и подписал снимок

«7 месяцев — полет нормальный».

Многие обратили внимание, что его новая избранница — точная копия погибшей Валентины Легкоступовой. У нее такая же прическа, как и у певицы, и похожие черты лица.

Интернет-пользователи приняли новость о новом браке Фирсова в штыки. Яхтсмена по сей день обвиняют в убийстве Легкоступовой, но он будто и думать об этом забыл. Вдовец артистки цветет и пышет здоровьем, не вспоминая о произошедшей трагедии, да еще и развлекается с копией своей бывшей.

«О, новая жертва», «Будем ждать новых выпусков Малахова», «Недолго же он страдал после смерти жены», — написали пользователи Сети.

Уже семь месяцев: цветущий вдовец Легкоступовой поделился своим счастьем

Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет. Ее доставили в больницу в коматозном состоянии с черепно-мозговой травмой. Через несколько дней Валентина ушла из жизни.

Фото: Legion-Media, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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