Уже сделал предложение руки и сердца: новая невеста Киркорова совсем не похожа на Пугачеву

Филипп Киркоров лишь один раз связал себя узами брака: в течение 11 лет артист был мужем Аллы Пугачевой. С тех пор публика активно обсуждает возможные романы артиста, а совсем недавно он вновь привлек внимание к своей личной жизни, сделав предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур.

Киркоров в компании Тур появился на премьере комедии «Теща». Музыкант активно отвечал на вопросы журналистов, а в один момент признался, что полностью доволен своей жизнью. И на глазах у собравшейся публики сделал спутнице предложение.

Тур же предпочла не отвечать на вопрос музыканта, а лишь улыбнулась. Однако фанаты уверены: Киркоров и Тур действительно любят друг друга. И в скором времени, как рассказывают инсайдеры, они сыграют свадьбу, несмотря на то, что Татьяна — полная противоположность Примадонны.