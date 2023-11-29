Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Уже сделал предложение руки и сердца: новая невеста Киркорова совсем не похожа на Пугачеву

Уже сделал предложение руки и сердца: новая невеста Киркорова совсем не похожа на Пугачеву

29 ноября 2023 07:30
Уже сделал предложение руки и сердца: новая невеста Киркорова совсем не похожа на Пугачеву

Совсем скоро музыкант свяжет себя узами брака.

Филипп Киркоров лишь один раз связал себя узами брака: в течение 11 лет артист был мужем Аллы Пугачевой. С тех пор публика активно обсуждает возможные романы артиста, а совсем недавно он вновь привлек внимание к своей личной жизни, сделав предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур.

Киркоров в компании Тур появился на премьере комедии «Теща». Музыкант активно отвечал на вопросы журналистов, а в один момент признался, что полностью доволен своей жизнью. И на глазах у собравшейся публики сделал спутнице предложение.

Тур же предпочла не отвечать на вопрос музыканта, а лишь улыбнулась. Однако фанаты уверены: Киркоров и Тур действительно любят друг друга. И в скором времени, как рассказывают инсайдеры, они сыграют свадьбу, несмотря на то, что Татьяна — полная противоположность Примадонны.

Уже сделал предложение руки и сердца: новая невеста Киркорова совсем не похожа на Пугачеву
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше