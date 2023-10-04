Уже пять жертв: звезды «Ночного дозора» попадают в неприятности одна за другой

Актерское ремесло — одна из самых суеверных профессий. Многие артисты уверены, что исполнять роли ведьм, демонов и прочей нечисти ни в коем случае нельзя. Иначе может пострадать сам актер или его близкие. Так это или нет, сложно сказать. Но судьба некоторых звезд, сыгравших в фильме «Ночной дозор», не может не настораживать.

В 2013 году из жизни ушел исполнивший роль вампира Валерий Золотухин. У актера обнаружили неоперабельную опухоль мозга. Всего через год стало известно, что такое же заболевание диагностировано у Жанны Фриске, сыгравшей в «Дозорах» ведьму Алису. Звезды «Блестящих» не стало в 2015 году. Тогда поклонники сериала уже серьезно обеспокоились судьбой кумиров.

Среди других актеров «Ночного дозора», которых уже нет с нами, исполнитель роли инквизитора Николай Олялин, «ведьма» Римма Маркова и Алексей Маклаков, которого зрители запомнили как белого мага Семена.