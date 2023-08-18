«Уже пожалел»: Тарасов заговорил о непростом расставании с женой и детьми

Вот уже несколько дней Дмитрий Тарасов находится в полном одиночестве. Анастасия Костенко и дети отправились в небольшое путешествие к родственникам, из-за чего футболист остался один.

Как признался спортсмен, он не смог составить семье компанию в поездке, так как занят работой и готовит свою команду к новому сезону. Но он пожалел о своем решении практически на следующий день, ведь теперь живет в пустом доме, не слышит родные голоса и страдает от одиночества.

«Уже пожалел, что не поехал... Тишина полнейшая дома. Мне грустно и печально», — рассказывает расстроенный футболист.

Чтобы хоть как-то скрасить ожидание, Тарасов регулярно созванивается с Костенко и детьми. Близкие рассказывают ему, как проходит их путешествие, а он делится своими переживаниями и ждет их скорейшего возвращения.