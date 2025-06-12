Уже посмотрели «Таганрог», «СМЕРШ» и другие новинки? 13 июня стартует свежий военный сериал — на этот раз экранизация Полевого

Во главе истории стоит хрупкая (но не по духу) женщина.

На фоне майских военных премьер, приуроченных ко Дню Победы, российские кинематографисты продолжают развивать эту тему. Уже 13 июня на платформе Wink стартует военная драма «Доктор Вера», основанная на одноименной повести Бориса Полевого.

Сюжет: врач, партизаны и выбор между жизнями и честью

Действие разворачивается в 1941 году, в первые месяцы войны. Главная героиня — Вера Трешникова, единственный врач, оставшийся в оккупированном городе.

Осознавая свою ответственность перед ранеными и больными, она принимает тяжелое решение: притвориться коллаборационисткой, чтобы продолжать спасать людей.

Горожане, не знающие её истинных мотивов, называют Веру предательницей. Но, рискуя жизнью, она не только лечит пациентов, но и прячет в больнице партизанский штаб.

Её история — о мужестве, самопожертвовании и том, как легко осудить, не зная всей правды.

Создатели и актёры

Режиссёр и сценарист проекта — Аня Мирохина (известная по сериалам «Регби», «Отмороженные», «Братья»).

В главных ролях:

Татьяна Бабенкова,

Григорий Чабан,

Кирилл Полухин,

Виталий Коваленко,

Наталья Рогожкина.

Сериал состоит из 5 серий, все они выйдут сразу же 13 июня на Wink. Кстати, заодно советуем взглянуть на 5 лучших фильмов ко Дню России по мнению ИИ — все сняты в СССР, но актуальны и сейчас.