Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Уже посмотрели «Сказку о царе Салтане»? Тогда для вас тест: вспомните 6 ранних экранизаций Пушкина по кадрам

Уже посмотрели «Сказку о царе Салтане»? Тогда для вас тест: вспомните 6 ранних экранизаций Пушкина по кадрам

14 февраля 2026 18:36
Уже посмотрели «Сказку о царе Салтане»? Тогда для вас тест: вспомните 6 ранних экранизаций Пушкина по кадрам

Зумеры вряд ли справятся с задачей.

12 февраля в прокат вышла «Сказка о царе Салтане» с Павлом Прилучным в главной роли по мотивам одноименного произведения Пушкина. И, судя по первым сборам, зрителю не наскучили сказочные истории.

Только за первый день фильм собрал почти 52,5 миллиона рублей. А по итогам уикенда может добраться до 550 миллионов.

Разумеется, это далеко не первый фильм, где в основе лежит творение поэта. А уж сколько раз брались за его сказки и в игровом кино, и в мультипликации – вообще не сосчитать.

Вот мы и решили: раз вышла новая версия «Салтана», самое время вспомнить, как выглядели другие экранизации Пушкина. Ловите кадры из фильмов, снятых по его произведениям.

Задача простая: угадать, что именно за кинолента перед вами. Поехали!

Фото: Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Читать дальше 20 февраля 2026
Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Читать дальше 20 февраля 2026
Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Читать дальше 18 февраля 2026
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Читать дальше 20 февраля 2026
Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Читать дальше 20 февраля 2026
Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Читать дальше 20 февраля 2026
А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине Читать дальше 20 февраля 2026
Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане» Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане» Читать дальше 20 февраля 2026
Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше