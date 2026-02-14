Уже посмотрели «Сказку о царе Салтане»? Тогда для вас тест: вспомните 6 ранних экранизаций Пушкина по кадрам

12 февраля в прокат вышла «Сказка о царе Салтане» с Павлом Прилучным в главной роли по мотивам одноименного произведения Пушкина. И, судя по первым сборам, зрителю не наскучили сказочные истории.

Только за первый день фильм собрал почти 52,5 миллиона рублей. А по итогам уикенда может добраться до 550 миллионов.

Разумеется, это далеко не первый фильм, где в основе лежит творение поэта. А уж сколько раз брались за его сказки и в игровом кино, и в мультипликации – вообще не сосчитать.

Вот мы и решили: раз вышла новая версия «Салтана», самое время вспомнить, как выглядели другие экранизации Пушкина. Ловите кадры из фильмов, снятых по его произведениям.

Задача простая: угадать, что именно за кинолента перед вами. Поехали!