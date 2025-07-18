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Уже посмотрели «Материалистку»? Вот еще 3 похожих фильма — один из них вдохновил режиссера новинки с Джонсон

18 июля 2025 10:23
Уже посмотрели «Материалистку»? Вот еще 3 похожих фильма — один из них вдохновил режиссера новинки с Джонсон

Эти ленты отвечают на вопрос, что важнее — деньги или любовь. Ну, или хотя бы пытаются.

После просмотра «Материалистки» многие зрители остаются под впечатлением: сложные отношения, карьерные амбиции и вечный вопрос — что важнее, любовь или успех? Если вам близка эта история, мы собрали три фильма с похожей атмосферой.

Один из них даже вдохновил саму Селин Сон — режиссёра нашумевшей новинки с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом. А другие две ленты не менее глубоко раскрывают темы выбора, денег и непростой любви.

Готовы к кино, которое заставит задуматься? Тогда сохраняйте подборку.

«В ритме ча-ча-ча» (2022)

Уже посмотрели «Материалистку»? Вот еще 3 похожих фильма — один из них вдохновил режиссера новинки с Джонсон

Трогательная история о том, как иногда жизнь ставит нас на паузу. Эндрю (Купер Рэфф) — типичный «миллениал в кризисе»: диплом есть, а смысла нет.

Вернувшись в родной город, он случайно знакомится с Домино (Дакота Джонсон) — уставшей мамой особенной девочки. Между ними пробегает искра, но реальность вносит коррективы: разница в возрасте, ребенок и жених на горизонте.

Это кино не про «мезальянс», а про то, как чужие люди иногда помогают нам найти себя.

Почему стоит посмотреть после «Материалистки»?

Джонсон здесь снова играет сложный женский характер. Но на этот раз не бизнес-леди, а обычную женщину, разрывающуюся между долгом и желанием быть счастливой. При этом обе героини проходят непростой путь, в течение которого переосмысливают свою жизнь.

«Кто-то, кого я знал» (2021)

Уже посмотрели «Материалистку»? Вот еще 3 похожих фильма — один из них вдохновил режиссера новинки с Джонсон

А что если однажды твой бывший окажется... тем самым? Успешная телеведущая Элли (Элисон Бри) теряет работу и в депрессии сбегает в родной город, где неизбежно сталкивается с Шоном (Джей Эллис) — своим бывшим возлюбленным.

Но жизнь — не ромком: пока они ностальгируют, оказывается, что Шон уже сделал предложение другой. Фильм больно бьет по всем, кто когда-либо листал соцсети бывших…

Связь с «Материалисткой»:

Оба фильма задают неудобный вопрос — можно ли вернуть прошлое? Если Люси сделала однозначный выбор, то Элли получает жестокий урок: иногда двери закрываются навсегда.

«Вдали от обезумевшей толпы» (2015)

Уже посмотрели «Материалистку»? Вот еще 3 похожих фильма — один из них вдохновил режиссера новинки с Джонсон

Викторианская Англия, но проблемы — очень актуальные в наши дни. Главная героиня Батшеба (Кэри Маллиган) внезапно становится богатой наследницей и тут же обзаводится целым «гаремом» поклонников. И, как вы уже догадались, она наделает немало ошибок, прежде чем поймет, в чем для нее счастье.

Почему это напоминает «Материалистку»?

Обе героини делают карьерный рывок благодаря деньгам и сталкиваются с дилеммой: выйти замуж по любви или по расчету. Только Батшеба учится на своих ошибках, а Люси... сделала свой выбор.

Кстати, этот фильм режиссер «Материалистки» использовала в качестве референса. Так что, считай, рекомендация, от профи.

Ранее мы писали: «Не “Алчная братва” — и на том спасибо»: россиянок взбесила ошибка в названии «Материалистки» — переводчице пришлось оправдываться

Фото: Кадры из фильмов «Материалистка» (2025), «Кто-то, кого я знал» (2021), «В ритме ча-ча-ча» (2022), «Вдали от обезумевшей толпы» (2015)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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