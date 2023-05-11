Уже подготовила завещание: Гузеева раскрыла правду о своем состоянии

Успешная карьера и популярность не гарантируют актеру безбедную старость. К тому же со временем предложений о съемках становится все меньше. Поэтому даже Лариса Гузеева уже задумывается о пенсии и о своем будущем.

Артистка снялась в таких мелодрамах, как «Жестокий романс» и «Семейный ужин». К тому же она стала одной из главных ведущих в программе «Давай поженимся!». За эти заслуги знаменитость получила признание и любовь публики. Тем не менее она все чаще переживает по поводу собственной старости.

Гузеева не хочет рассчитывать на детей и грамотно распределяет свой бюджет. Актриса уже подготовила завещание, а также старается привести в порядок и другие свои дела. Дело в том, что солидный возраст не дает ей покоя, а порой она даже паникует из-за этого. Впрочем, у знаменитости не так много поводов для переживаний. У нее есть прекрасная семья и любящий муж, который вряд ли позволит отправить супругу в дом престарелых.