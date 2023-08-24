Уже переплюнула Загитову: ахнете, увидев младшую сестру фигуристки

Нельзя быть на свете красивой такой.

Алина Загитова завоевала титул самой сексуальной фигуристки страны. Именно так олимпийскую чемпионку в своем шоу представил публике юморист Павел Воля. На съемочную площадку знаменитая на весь мир спортсменка пришла вместе со своей младшей сестрой.

Сабине 15 лет, она ведет непубличный образ жизни. На телевидении девушка оказалась впервые и тут же произвела фурор. Многие ахнули, увидев, как выглядит родственница ведущей «Ледникового периода».

Младшая сестра переплюнула старшую. Сабина обогнала 21-летнюю звезду экрана по росту. Брюнетка — эффектная красавица с правильными чертами лица и очаровательной улыбкой. Отбоя от женихов у такой точно не будет.

К тому же Сабина умеет красиво одеваться. В студии Алина призналась, что часто ворует у нее вещи: благо, у девушек похожая фигура и один размер одежды.