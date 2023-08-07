Уже переплюнула бабушку: внучка Талызиной произвела фурор в Сети

Валентина Талызина стала бабушкой в 1999 году. Ее внучка Анастасия с детства воспитывалась в творческой обстановке, а после школы подала документы в театральный вуз.

24-летняя артистка уже успела принять участие в 20 проектах. Первой ее ролью стала медсестра в драме «Затишье», а уже спустя четыре года ей досталась главная роль в сериале «Тонкие материи».

Последним же проектом Талызиной-младшей стал фильм «Кентавр», где она сыграла вместе с Юрой Борисовым. Как отмечают зрители, артистка прекрасно справилась со своей ролью и превзошла всех своих коллег.

«Настя Талызина сыграла шикарно. Я вижу на большом экране ее впервые и хочу сказать, девушка справилась с ролью на 100 процентов!», «Открытие для меня — Анастасия Талызина», «Юра Борисов и Талызина на высшем уровне», — признаются пользователи Сети.

Оценили фанаты и саму картину. По их мнению, «Кентавр» держит в напряжении каждую минуту при помощи и прекрасного сценария, и талантливой игры артистов.