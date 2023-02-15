«Уже перебор»: Черно из «Дома-2» привела россиян в ярость (фото)
Даже за пределами скандального проекта она умудряется эпатировать публику.
На телестройку «Дом-2» почти всегда попадали люди с непростым темпераментом, чьи выходки поднимали рейтинги шоу. Исключением не стала и Александра Черно, которая с первых выпусков поразила зрителей своим упрямством и порой вела себя очень грубо.
Но даже несмотря на трудный характер, девушка все же встретила свою вторую половинку. С хореографом Иосифом Оганесяном у нее получилось построить отношения и даже родить сына. Однако в браке часто происходят ссоры, которые в один момент стали причиной ухода возлюбленных с проекта.
Тем не менее Александра продолжает делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни. Она похудела и сменила имидж. Впрочем, на снимках с празднования дня рождения сына одной из подруг бывшую участницу «Дома-2» обвинили в обмане, а также осудили девушек за слишком откровенные наряды.
«Зачем себя так фотошопить», «Уже перебор, в эфире другая», «Как можно так вырядиться на день рождения?» — возмутились пользователи Сети.