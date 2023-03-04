Уже печень отказывает: фото россиянки, поправившейся от стресса до 170 кг, вызывает оторопь
Долгие годы девушка не могла привести себя в форму.
С раннего детства Эльвира Пилькевич страдала от проблем с лишним весом. И с годами ситуация становилась только хуже, ведь даже родные издевались над ней, а мать называла «ленивой обжорой».
В итоге к 32 годам девушка заработала множество серьезных диагнозов. У нее начались проблемы с печенью, артериальное давление критично повысилось, а поджелудочной необходимо было скорейшее лечение. Эльвира пыталась исправить ситуацию, обращаясь к врачам, но это никогда не давало заметных результатов.
Из-за лишнего веса сложности начались и в личной жизни девушки. Как она призналась в шоу «За гранью», возлюбленный Михаил охладел к ней, в их семье начались постоянные конфликты. Но вместо того, чтобы заняться собственным здоровьем, Эльвира решила как можно меньше появляться на улице и не привлекать внимание публики.
Ситуация изменилась лишь тогда, когда она поняла, что не сможет иметь детей. Она отправилась на операцию по уменьшению желудка и изо всех сил старается придерживаться строгой диеты. Михаил же активно поддерживает избранницу и даже сам пытается привести свое тело в форму.
Эльвира не скрывает, что надеется избавиться от лишних килограммов и стать матерью. Но до долгожданной беременности ей предстоит пройти сложный путь диет и спорта.