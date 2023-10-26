Уже окольцован: стало известно о больших переменах в жизни Киркорова

Поклонники уже не один год переживают за личное счастье Филиппа Киркорова. После развода с Аллой Пугачевой исполнитель не мог найти себе места и продолжал клясться в любви бывшей жене. Но спустя время поп-король нашел силы отпустить прошлое и обрадовал фанатов радостной новостью.

Певец рассказал, что уже год находится в отношениях. Но, с кем встречается Киркоров, остается загадкой для публики. Почитателям таланта артиста приходится гадать, кто же из окружения артиста сумел охмурить закоренелого холостяка. Впрочем, ясно одно: у парочки все серьезно.

Недавно Филипп Киркоров опубликовал снимки с кольцом на безымянном пальце. Многие стали подозревать, что исполнитель сыграл тайную свадебную церемонию.