Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Уже окольцован: стало известно о больших переменах в жизни Киркорова

Уже окольцован: стало известно о больших переменах в жизни Киркорова

26 октября 2023 13:00
Уже окольцован: стало известно о больших переменах в жизни Киркорова

Сердце артиста занято.

Поклонники уже не один год переживают за личное счастье Филиппа Киркорова. После развода с Аллой Пугачевой исполнитель не мог найти себе места и продолжал клясться в любви бывшей жене. Но спустя время поп-король нашел силы отпустить прошлое и обрадовал фанатов радостной новостью.

Певец рассказал, что уже год находится в отношениях. Но, с кем встречается Киркоров, остается загадкой для публики. Почитателям таланта артиста приходится гадать, кто же из окружения артиста сумел охмурить закоренелого холостяка. Впрочем, ясно одно: у парочки все серьезно.

Недавно Филипп Киркоров опубликовал снимки с кольцом на безымянном пальце. Многие стали подозревать, что исполнитель сыграл тайную свадебную церемонию.

«Неужели помолвочное?», «Филя, уже можно официально поздравлять?» — судачат пользователи Сети.

Уже окольцован: стало известно о больших переменах в жизни Киркорова
Фото: unsplash.com, социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше