Уже не «ворона»: не поверите, как сейчас выглядит постаревшая певица Линда

Творческий путь певицы Линды начался в 90-х, а пик славы пришелся на выход альбома «Ворон». Эффектная певица покорила слушателей не только своей музыкой, но и яркой внешностью, став одной из самых популярных артисток того времени.

В тот период Линда активно сотрудничала с Максом Фадеевым, который не только писал ей композиции, но и был ответственен за образ. Вместе они выпустили три полноформатных альбома, и певица не раз отправлялась в гастрольные туры по всей стране. После завершения их совместной работы слава исполнительницы начала угасать, и Линда постепенно ушла в тень.

При этом полностью Линда не ушла из творчества. Судя по ее социальным сетям, она сменила стиль музыки и образ, но продолжает выпускать новые песни. Теперь звезда 90-х красуется светлыми волосами, нередко заплетая дреды и по-другому экспериментируя с прическами.