Уже не Виола Тараканова: что стало с актрисой Рахмановой (фото)

Ирину Рахманову прославило амплуа 20-летней экстравагантной особы, расследующей преступления в сериале по мотивам книг Дарьи Донцовой. Та даже начала вносить правки в своим детективы под Рахманову. Образ пацанки еще сильнее «врос» в имидж актрисы после успеха блокбастера «Девятая рота».

Тогда ее Белоснежку можно было встретить на обложке любого гламурного журнала. За пять лет до триумфа у Бондарчука актриса дебютировала в «Брате 2» с небольшой ролью. Чтобы сыграть в комедийной мелодраме «Ехали два шофера» Рахмановой пришлось долго и многословно ругаться матом. Впрочем, ее усилия не прошли даром, и режиссер картины Александр Котт дал добро. В 2006 году актриса снялась в фильме «Питер FM». Проект стал первой и достаточно успешной попыткой уйти от образа девочки-сорванца.

С тех пор артистку можно было увидеть как в комедийных ролях в экспериментальных мультимедийных проектах («После школы»), так и в «силовых» амплуа (майор Ульяна Соколова в «Детективе на миллион», Фроська в фильме «Батальонъ»).

К 40 годам пацанку Рахманову можно встретить только на экране. В жизни она больше похожа на интеллигентную и романтичную Марию из «Питер FM».