Уже не тот завидный холостяк: что стало с Тавиньо из «Клона» спустя 22 года (фото)

Бразильский красавец и в прошлом кумир всех девушек так и не женился.

Когда-то Виктор Фазано буквально излучал секс. В 20 лет этот широкоплечий брюнет с ростом под два метра представлял модные коллекции по всему миру.

Всемирную любовь, преимущественно женской аудитории, ему принесли роли в «Тропиканке», «Вавилонской башне» и в сериале «Клон». Здесь атлетически сложенный Фазано сыграл очаровательного юриста Тавиньо, женатого на чрезвычайно ревнивой Лидьяне. Сочувствие его персонажу, как и женские симпатии его внешнему виду сделали Виктора кумиром многих.

Сейчас Фазано 64 года, и на того самого Отавио он мало чем похож: когда-то жгучий брюнет осунулся и постарел, волосы покрыла седина, появился второй подбородок. Артист почти не снимается, посвящает много времени проектам по защите окружающей среды.

Фазано так и не женился. В СМИ о нем распускали порочащие слухи, так как журналисты не смогли выяснить, были ли у него романы с женщинами. Виктор категорически отвергал эти сплетни и даже судился с изданиями, которые писали об этом.