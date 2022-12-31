Уже не тот милаш: внешний вид мальчика из фильма «Стюарт Литтл» вызывает оторопь

Игра Джонатана Липники была одной из причин, по которой «Стюарт Литтл» стал невероятно популярным фильмом, и многие до сих пор с радостью его пересматривают. Мальчик умилял своими искренними эмоциями и актерским мастерством.

Юный артист после участия в картине столкнулся не только с любовью поклонников, но и с осуждением среди сверстников.

Одноклассники стали подшучивать над ним и говорить, что он больше не получит новых ролей. Дети были неправы. Джонатан принял участие еще в паре проектов, но потом сам решил сделать паузу и отдохнуть от внимания. Он занялся учебой и стал наслаждаться обычными подростковыми увлечениями.

Сегодня повзрослевший актёр все же утратил былую популярность. Теперь он выглядит менее привлекательным и милым. Он заметно набрал вес, а оттопыренные уши больше не кажутся очаровательной особенностью внешности.