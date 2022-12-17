Уже не тот красавчик: вот как сейчас выглядит Саид из сериала «Остаться в живых»

Сериал «Остаться в живых» подарил нам не только увлекательный сюжет с неожиданной развязкой, но и собрал на экране талантливых и разноплановых актеров.

Индиец Навин Эндрюс стал для зрительниц настоящим кумиром. Смуглая кожа, черные кудри и глубокие карие глаза не могли остаться без внимания женщин. Даже преступное прошлое Саида не умолило любви поклонниц.

После своей самой яркой роли актер был признан одним из самых красивых мужчин в мире.

Впрочем, это не принесло артисту съемок в новых значим проектах. После окончания участия в популярном сериале в жизни артистанаступило затишье. Через время Навин все же вернулся к киноискусству.

Сегодня жгучий красавец заметно постарел. На его лице можно легко заметить морщины, а в волосах — седину, которую он никак не скрывает. Актер все еще привлекателен, но ему трудно соревноваться с молодой версией себя.