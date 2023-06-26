Уже не тот красавчик: Шилов из «Ментовских войн» изменился не в лучшую сторону

В начале нулевых на всю страну прогремел криминальный сериал «Ментовские войны». Каждую серию зрители с замиранием сердца следили за приключениями майора Романа Шилова, роль которого исполнил Александр Устюгов.

Талантливый актер быстро стал секс-символом — и у экранов собирались не только любители погонь и драк, но и воздыхательницы красавчика.

Но годы шли — и 46-летний Устюгов заметно изменился.

Артист постарел, отпустил бороду, но не утратил своего шарма. Экранный Шилов все еще один из самых завидных холостяков страны. Помимо съемок в популярных проектах, Александр Устюгов увлекается музыкой и мотоциклами.