Уже не тот красавчик: Шилов из «Ментовских войн» изменился не в лучшую сторону
Не узнают даже преданные фанатки.
В начале нулевых на всю страну прогремел криминальный сериал «Ментовские войны». Каждую серию зрители с замиранием сердца следили за приключениями майора Романа Шилова, роль которого исполнил Александр Устюгов.
Талантливый актер быстро стал секс-символом — и у экранов собирались не только любители погонь и драк, но и воздыхательницы красавчика.
Но годы шли — и 46-летний Устюгов заметно изменился.
Артист постарел, отпустил бороду, но не утратил своего шарма. Экранный Шилов все еще один из самых завидных холостяков страны. Помимо съемок в популярных проектах, Александр Устюгов увлекается музыкой и мотоциклами.
Фото: кадр из сериала «Ментовские войны» (2004-2018), соцсети