Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Уже не тот красавчик: Шилов из «Ментовских войн» изменился не в лучшую сторону

Уже не тот красавчик: Шилов из «Ментовских войн» изменился не в лучшую сторону

26 июня 2023 10:00
Уже не тот красавчик: Шилов из «Ментовских войн» изменился не в лучшую сторону

Не узнают даже преданные фанатки.

В начале нулевых на всю страну прогремел криминальный сериал «Ментовские войны». Каждую серию зрители с замиранием сердца следили за приключениями майора Романа Шилова, роль которого исполнил Александр Устюгов.

Талантливый актер быстро стал секс-символом — и у экранов собирались не только любители погонь и драк, но и воздыхательницы красавчика.

Но годы шли — и 46-летний Устюгов заметно изменился.

Артист постарел, отпустил бороду, но не утратил своего шарма. Экранный Шилов все еще один из самых завидных холостяков страны. Помимо съемок в популярных проектах, Александр Устюгов увлекается музыкой и мотоциклами.

Уже не тот красавчик: Шилов из «Ментовских войн» изменился не в лучшую сторону
Фото: кадр из сериала «Ментовские войны» (2004-2018), соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше