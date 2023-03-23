Уже не тот хорошенький мальчик: ахнете, увидев Соколовского из «БиС» сейчас

«Катя, возьми телефон, это он, это он звонит», — в конце нулевых песня Влада Соколовского из группы «БиС» звучала из каждого утюга. После распада музыкального дуэта он начал сольную карьеру. С 2010 года бывший участник «Фабрики звезд-7» пытался наладить как певческую деятельность, так и личную жизнь.

Роман с участницей балета «Тодес», недолгий брак с Ритой Дакотой и, наконец, исполнитель обрел семейное счастье с Ангелиной Сурковой, хотя официально отношения пара пока не узаконила. 31-летний артист выступает под брендом VS20, недавно он представил композицию Sparks. Впрочем, до успеха «Кати» песням Соколовского далеко.

В Сети отмечают, что артист перестал походить на полюбившегося многим парня из бойз-бэнда. Неестественный загар, аккуратная укладка и модная небритость превратили его в одного из многочисленных рядовых деятелей шоу-бизнеса.