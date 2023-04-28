Уже не те милашки: самых красивых близняшек сейчас можно узнать только по глазам
Внешность юных моделей изменилась не в лучшую сторону.
Уже в семь лет Ава Мари и Лия Роуз Клементс успешно сотрудничали с двумя модельными агентствами. Сестер считали самыми красивыми близнецами в мире. Когда-то их ангельская внешность восхищала всех вокруг, но теперь все изменилось.
В настоящее время красоткам по 12 лет. В столь юном возрасте они уже невероятно богаты. За один рекламный пост в социальных сетях знаменитостям платят баснословные деньги. Сестры Клементс стали успешными блогерами, за жизнью которых следят около двух миллионов подписчиков.
Между тем многие интернет-пользователи с горечью отмечают, что Ава Мари и Лия Роуз уже не те милашки, от которых было невозможно отвести взгляд. Самые красивые близняшки изменились настолько, что сегодня узнать их можно разве что по глазам.
«Пропала детская милота», «Обычные детки, не претендующие на неземную красоту», — пишут в Сети.