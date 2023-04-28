Уже не те милашки: самых красивых близняшек сейчас можно узнать только по глазам

Уже в семь лет Ава Мари и Лия Роуз Клементс успешно сотрудничали с двумя модельными агентствами. Сестер считали самыми красивыми близнецами в мире. Когда-то их ангельская внешность восхищала всех вокруг, но теперь все изменилось.

В настоящее время красоткам по 12 лет. В столь юном возрасте они уже невероятно богаты. За один рекламный пост в социальных сетях знаменитостям платят баснословные деньги. Сестры Клементс стали успешными блогерами, за жизнью которых следят около двух миллионов подписчиков.

Между тем многие интернет-пользователи с горечью отмечают, что Ава Мари и Лия Роуз уже не те милашки, от которых было невозможно отвести взгляд. Самые красивые близняшки изменились настолько, что сегодня узнать их можно разве что по глазам.