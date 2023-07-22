Уже не та юная нимфа: обомлеете, как годы изменили Лизу из клипа Губина

За годы карьеры Андрей Губин выпустил десятки хитов. Поклонники оставались в восторге от песен «Ночь», «Зима-холода» и, например, «Мальчик-бродяга». А композиция «Лиза» запомнилась не только меланхоличной мелодией, но и эффектным клипом, главная героиня которого покорила всю страну.

Как оказалось, роль возлюбленной Губина в клипе исполнила Анастасия Старыгина, дочь знаменитого актера Игоря Старыгина. Во время съемок клипа девушке было всего лишь 17 лет, и она мгновенно влюбила в себя всех поклонников музыканта.

Но этот опыт стал единственным для Анастасии Старыгиной. Больше она не снималась ни в клипах, ни в кино, а теперь ведет закрытый образ жизни. Девушка появляется лишь в эфире ток-шоу, которые посвящены эстраде 90-х, и рассказывает о своей работе с Губиным. И, как отмечают пользователи Сети, прошедшие годы заметно изменили звезду экрана. В ней с трудом узнается обаятельная блондинка с широкими косами, от которой не могли оторвать глаз миллионы зрителей.