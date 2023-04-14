Уже не та молодая красавица: как сейчас выглядит Юлиана из «Не родись красивой»

Покорительница мужских сердец, обаятельная, яркая девушка — все это можно сказать про актрису, сыгравшую роль Юлианы в сериале «Не родись красивой». Она успешная карьеристка, покорившая сердца многих телезрителей.

Однако время не стоит на месте, и, несмотря на то, что актриса следит за собой, ее молодость уже не вернуть. На просторах Интернета можно отыскать множество фотографий Натальи Рычковой в разных ракурсах. Актриса перестала носить откровенные платья, изменила образ и стала более женственной. В сериале «Не родись красивой» она играла бунтарку, но сейчас, в реальной жизни, ее скорее можно сравнить с эталоном грации и женственности.

Годы берут свое, но Рычкова старается не терять привлекательности и в то же время с достоинством принимает свое новое амплуа. Фанаты, которые активно следят за переменами в ее внешности, откликаются положительно.

Несмотря на свой возраст, Наталья выглядит прекрасно. Пусть уже не так молодо, зато ее внешнему виду могут до сих пор позавидовать многие актеры русской киноиндустрии.