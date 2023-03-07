Уже не та милая девушка: посмотрите, как сейчас выглядит исполнительница хита «Дотянуться до солнца» Монокини

Татьяна Заикина прославилась под псевдонимом Монокини, а ее главным хитом стали песни «Сидим на облаках» и «Дотянуться до солнца». В течение многих лет артистка старалась покорить отечественную эстраду, но однажды пропала из поля зрения публики.

Как оказалось, Татьяна решила сконцентрироваться на личной жизни. После окончания контракта с Максимом Фадеевым, который занимался ее продвижением, артистка с головой ушла в воспитание дочери Анастасии.

Только спустя пару лет она решила вновь попробовать себя на сцене, но Фадеев не захотел вновь работать с певицей. Тогда Татьяна отправилась на телевидение, где была редактором программы «Давай поженимся!».

Ситуация изменилась, когда Татьяну позвали на большой концерт, посвященный звездам 90-х. Там она покорила слушателей своим главным хитом и начала постепенно возвращаться на сцену. Недавно же она появилась в шоу «Фабрика с Яной Чу», где рассказала о своей жизни.

Зрители программы не оставили без внимания неожиданное возвращение Монокини. Как отметили фанаты, Татьяна превратилась за прошедшие годы в другого человека и в ней больше не узнать ту молодую артистку. При этом зрители отметили, что рады вновь увидеть Монокини и желают ей не менее ярких хитов, чем «Сидим на облаках».