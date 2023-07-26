Уже не та малышка из шоу «Ты супер!»: Анкудинова произвела фурор откровенным фото

Имя Дианы Анкудиновой стало известно на всю страну в 2018 году. Молодая певица победила в шоу «Ты супер!», покорив зрителей и жюри харизмой и ярким талантом. И с тех пор артистка завоевывает музыкальный олимп, а за ее успехами следят все больше и больше поклонников.

О жизни Диана рассказывает в социальных сетях. Там она делится не только творческими достижениями, но и бытовой жизнью. А не так давно опубликовала снимки из отпуска, на которых покрасовалась изящным розовым купальником.

Снимки Анкудиновой взбудоражили сотни ее подписчиков. В комментариях фанаты осыпали девушку комплиментами. По их мнению, Диане не нужно бояться смелых образов и стесняться своей красоты.

«Красотка и умница», «Шикарная», «Вы мечта дизайнеров и стилистов с такой артистической внешностью», — считают пользователи Сети.

Профессиональные стилисты также остались в восторге от образа певицы. По словам Анастасии Хохловой, наряд Дианы акцентирует внимание на ее фигуре, а яркий розовый цвет прекрасно ей подходит.