Уже не та малышка: горячее фото Пуговки из «Папиных дочек» оказалось в Сети

Екатерина Старшова — это та самая Пуговка из сериала «Папины дочки». Звезда популярного ситкома давно выросла и превратилась в горячую штучку. С актерской карьерой покончено, но от поклонников по-прежнему нет отбоя.

Артистка уехала за границу и пока не собирается возвращаться на родину. Знаменитость преподает растяжку детям, активно ведет блог в социальных сетях. Старшова находится в отличной форме, поэтому может позволить себе выкладывать горячие снимки. Один из них немало шокировал подписчиков.

Актриса позировала в купальнике и показала свое тело во всей красе. Фолловеры такого от Пуговки явно не ожидали и, увидев фото, на эмоции не поскупились.