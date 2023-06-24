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Уже не та малышка: горячее фото Пуговки из «Папиных дочек» оказалось в Сети

24 июня 2023 17:45
Уже не та малышка: горячее фото Пуговки из «Папиных дочек» оказалось в Сети

Звезда стала соблазнительной красоткой.

Екатерина Старшова — это та самая Пуговка из сериала «Папины дочки». Звезда популярного ситкома давно выросла и превратилась в горячую штучку. С актерской карьерой покончено, но от поклонников по-прежнему нет отбоя.

Артистка уехала за границу и пока не собирается возвращаться на родину. Знаменитость преподает растяжку детям, активно ведет блог в социальных сетях. Старшова находится в отличной форме, поэтому может позволить себе выкладывать горячие снимки. Один из них немало шокировал подписчиков.

Актриса позировала в купальнике и показала свое тело во всей красе. Фолловеры такого от Пуговки явно не ожидали и, увидев фото, на эмоции не поскупились.

«Теперь я видел Пуговку с кубиками на животе. Мой мир не будет прежним», «Фигура супер. Пресс очень даже», «Нормальные пуговки выросли у Пуговки», «Так странно, Пуговка лицом, а тело женщины. Реально непривычно», — пишут в Сети.

Уже не та малышка: горячее фото Пуговки из «Папиных дочек» оказалось в Сети
Фото: Кадры из сериала «Папины дочки», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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