Уже не та, что раньше: что стало с самой красивой девочкой из киноиндустрии

Маккензи Фой стала настоящим открытием в мире моды. Ее ангельской красотой восхищался весь мир, а кастинг-директора заваливали предложениями. Немногое изменилось в ее жизни с тех пор. Вот только особенность, благодаря которой ее носили на руках, исчезла.

В пять лет брюнетка с алебастровой кожей и огромными, выразительными глазами начала сниматься для Polo Ralph Lauren и Guess Kids. Позже девочка воплотила на экране дочь Беллы в картине «Сумерки. Сага. Рассвет». Бывает, что красивые дети с возрастом утрачивают свою привлекательность. Так вышло и с Маккензи.

22-летняя девушка продолжает сниматься в кино и заниматься моделингом. Однако завораживающая магия, которая исходила от ее облика, куда-то запропастилась. Лицо округлилось, а кожа стала проблемной.

В комментариях под ее публикациями в личном блоге ей пишут, что она растеряла свой шарм и превратилась в обычную, пусть и симпатичную девушку. Многие недоумевают, кто и почему изначально окрестил ее самым красивым ребенком.