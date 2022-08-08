Уже не щекастый подросток: как сейчас выглядит рыжая звезда «Моей прекрасной няни»

Екатерина Дубакина шокировала поклонников переменами во внешности. Как признаются фанаты, они не могут узнать в актрисе полюбившуюся им Машу Шаталину.

«Моя прекрасная няня» стала для Дубакиной лишь второй телевизионной работой. В ситкоме артистка снималась с 2004 по 2008 год, а сериал в итоге сделал ее знаменитой и стал определяющим для карьеры. При этом запомнилась зрителю Дубакина не только своей игрой, но и яркой внешностью, а в особенности — рыжими волосами в сочетании с милым пухлым лицом.

Сейчас же, как уверены пользователи сети, в артистке едва можно узнать любимую многими героиню. Дело в том, что за прошедшее время Дубакина избавилась от лишнего веса, не отказывается от яркого макияжа, а ее волосы больше не огненно-рыжие. Некоторые поклонники даже признаются, что не догадывались об участии актрисы в «Моей прекрасно няне».