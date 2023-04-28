Уже не «самая обаятельная»: многочисленные съемки для Муравьевой даром не прошли

Ирина Муравьева не зря получила роль в картине «Самая обаятельная и привлекательная». В молодости актриса была воплощением очарования и красоты, однако годы не пощадили звезду СССР.

Недавно Муравьевой исполнилось 74 года. Сегодня от ее былой внешности не осталось и следа: артистка сильно поправилась, а ее лицо выглядит рыхлым и морщинистым.

Красоту Ирины Вадимовны сгубил не только возраст. Все дело в постоянных киносъемках и театральных постановках. Муравьева всегда активно работала мимикой и не стеснялась ярко выражать эмоции. Эта подвижность сказалась на лице актрисы и преждевременно превратила ее в морщинистую бабушку. Сама Ирина Вадимовна признавалась, что каждая роль откладывает отпечаток на жизнь. Как оказалось, и на внешность тоже.

Впрочем, поклонники актрисы по-прежнему без ума от ее таланта и харизмы. До сих пор спектакли с ее участием собирают аншлаги, ведь Муравьева, несмотря на годы и утраченную красоту, по-прежнему затмевает всех и вся.