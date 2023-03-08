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Уже не роковая красотка: от последних фото Петры из «Такси» впадете в тоску

8 марта 2023 13:50
Уже не роковая красотка: от последних фото Петры из «Такси» впадете в тоску

Блондинка заметно постарела.

Для многих моделей появление в фильме является признанием красоты, а также артистизма, который важен и во время фотосъемок. Некоторые красавицы даже остаются в индустрии кино, забывая о подиумах и модных журналах. Однако иногда все происходит наоборот.

Манекенщица Эмма Виклунд прославилась благодаря съемкам в комедии «Такси», где сыграла роскошную Петру. Длинноногая блондинка привлекла внимание не только одного из главных героев, но и всех зрителей. Шведской красавице после ошеломительного успеха французской кинофраншизы была дана возможность стать успешной актрисой. Но она перестала сниматься в фильмах и полностью посвятила себя модной индустрии.

Уже не роковая красотка: от последних фото Петры из «Такси» впадете в тоску

Теперь эту обворожительную блондинку можно встретить на страницах глянцевых журналов. Но в своих социальных сетях Эмма выглядит гораздо старше. Она не скрывает возрастные изменения, а именно морщины, появившиеся на лице и шее. К тому же даже взгляд женщины кажется уставшим.

Фото: Кадр из фильма «Такси-2», 2000, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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