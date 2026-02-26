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Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче

26 февраля 2026 17:38 Проверено редакцией
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче

Зрители зовут проект «отличным ответом на "Глухаря"».

«Первый отдел» сейчас у всех на слуху, «Невский» тоже заждались – народ хочет классных детективов. Но если вы уже всё самое хайповое пересмотрели и не знаете, что ещё включить, есть один сериал, который мог пройти мимо вас.

Называется «Чужой район». В нем тоже есть детективная линия, но при этом он не такой мрачный, как многие проекты.

О чем сериал?

Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче

Андрей Фролов – сотрудник уголовного розыска. Только он белая ворона – не любит эти «правильные» допросы с кулаками и давлением, отказывается работать как все. И тут он случайно обезвреживает преступника, а тот оказывается внуком важной шишки. Коллеги ставят ультиматум: либо ты уходишь сам, либо...

В итоге Фролов вылетает из розыска и становится простым участковым в криминальном районе на отшибе. Маршрутка до метро тут ходит раз в год, а люди живут по понятиям. Еще и районом рулит местный Авторитет.

Как Фролов будет со всем этим уживаться – зрителю и предстоит увидеть. Но будьте готовы: расследования здесь чуть смещены на задний план, а вот акцент сделан именно на жизнь таких небольших городков.

Рейтинги и отзывы

Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче

На Кинопоиске 1-му сезону поставили 7.6 балла (2-й и 3-й получили по 7.8, а 4.й – 7.1). А вот что говорят про сериал зрители:

«Правильный сериал. Легкий, не напрягает, а развлекает и однозначно в состоянии поднять вам настроение. Но при этом 'Чужой район" – кино не глупое»,

«Ожидания от сериала оправдались. Каждая серия сериала обладает хорошей, продуманной историей, включающей детективную интригу, сдобренную юмором. Фактически это комедийный детектив, отличный ответ на "Глухаря" от Питера, может, даже лучше»,

«Любителям "Улиц разбитых фонарей" может не понравится – не про расследования он. Слишком слабые детективные линии. Мне же понравилось. С радостью посмотрю продолжение».

В общем, если хочется чего-то в духе любимых детективов, но полегче – включайте, вряд ли пожалеете. Или взгляните на этот детектив с Фомой из «Невского» справедливо набрал 8 баллов — хвалят даже те, кто на дух не переносит сериалы НТВ.

Фото: Кадры из сериалов «Первый отдел», «Невский», «Чужой район»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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