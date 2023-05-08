Уже не принц: скандалиста Гарри смешали с грязью на коронации отца (фото)

Коронация Карла III стала одним из самых ожидаемых событий последнего месяца. Все причастные к этой церемонии тщательно трудились, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне. Однако без скандалов не обошлось.

Многие гадали, появится ли принц Гарри, чтобы уважить своего отца. Скандальный сын монарха все-таки приехал, но был без сопровождения своей преданной супруги.

Впрочем, не отсутствие Меган Маркл стало причиной бурного недовольства среди поклонников британской короны.

Выяснилось, что рыжеволосый аристократ даже не смог купить себе достойный костюм для церемонии. Наряд для мероприятия принцу одолжил модный дом Dior. А позже в официальном аккаунте бренда появилась запись об этом образе.

Гарри и раньше демонстрировал одежду этого бренда. Поэтому в Сети уже предположили, что он заключил рекламный контракт и вынужден определенное время появляться на публике лишь в этих вещах. Неудивительно, что сын короля решился на этот шаг, ведь после переезда он утратил свой высокий статус в обществе.