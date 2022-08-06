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«Уже не посадят»: Яковлева проговорилась о преступлении Михалкова

6 августа 2022 11:44
«Уже не посадят»: Яковлева проговорилась о преступлении Михалкова

Режиссеру удалось избежать вопросов от сотрудника КГБ.

Премьера «Интердевочки», по воспоминаниям Елены Яковлевой, не обошлась без приключений, ключевую роль в которых сыграл режиссер Никита Михалков.

Актриса вместе с Петром Тодоровским приехали в Японию, чтобы представить фильм. В обязательном порядке к ним приставили человека из органов и выдали скудные суточные.

И Яковлева, и Тодоровский хотели приобрести телевизор с видеопроигрывателем, но денег отчаянно не хватало. Тогда прямо посреди Токио они внезапно столкнулись с Никитой Михалковым. Узнав об их проблеме, он быстро всунул в руку Петру Ефимовичу несколько купюр.

Не просто деньги, а валюту, что в те времена считалось преступлением. Паре повезло, что сотрудник КГб не стал задавать лишних вопросов.

«Так мы с Тодоровским купили японскую технику. Много лет скрывали, кто нам помог, но, думаю, Михалкова уже не посадят, можно рассказать», — поделилась Яковлева в интервью изданию «7Дней».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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