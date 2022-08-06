«Уже не посадят»: Яковлева проговорилась о преступлении Михалкова

Премьера «Интердевочки», по воспоминаниям Елены Яковлевой, не обошлась без приключений, ключевую роль в которых сыграл режиссер Никита Михалков.

Актриса вместе с Петром Тодоровским приехали в Японию, чтобы представить фильм. В обязательном порядке к ним приставили человека из органов и выдали скудные суточные.

И Яковлева, и Тодоровский хотели приобрести телевизор с видеопроигрывателем, но денег отчаянно не хватало. Тогда прямо посреди Токио они внезапно столкнулись с Никитой Михалковым. Узнав об их проблеме, он быстро всунул в руку Петру Ефимовичу несколько купюр.

Не просто деньги, а валюту, что в те времена считалось преступлением. Паре повезло, что сотрудник КГб не стал задавать лишних вопросов.