Уже не обрюзгший толстяк: ахнете при виде дяди Димы из «Спокойной ночи, малыши!»

Дмитрий Хаустов обрел славу уже в 21 год, став ведущим легендарного шоу «Спокойной ночи, малыши!». Миллионы поклонников следили за его эфирами, называя ласково дядей Димой. Со временем однако ведущий исчез с экранов, неожиданно закончив свою карьеру.

После детской программы Дмитрий отправился на утреннее шоу «Доброе утро, Россия», где работал до 2008 года. В это время ведущий вдруг понял, что выглядит недостаточно респектабельно, поэтому стал специально набирать лишний вес. И уже спустя некоторое время превратился в весьма крупного мужчину, изменившись до неузнаваемости.

Однако журналист решил не останавливаться на достигнутых результатах. Он продолжил толстеть, а со временем понял, что ему пора начать заботиться о своем здоровье. Поэтому в 2019 году, будучи ведущим прогноза погоды, он поставил карьеру на паузу и сконцентрировался на занятиях спортом.

За несколько лет Хаустову удалось избавиться от лишних килограммов, и теперь он может похвастаться спортивной фигурой. О результатах мужчина регулярно рассказывает в своих социальных сетях, где дает советы людям, оказавшимся в подобной ситуации, которые хотят похудеть. Бывшая звезда эфира даже открыл собственный центр по борьбе с лишним весом.