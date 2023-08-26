Уже не обаятельный малыш: ахнете, увидев повзрослевшего Ержана Максима из «Голоса»

Имя Ержана Максима неразрывно связано с проектом «Голос. Дети». Маленький исполнитель ярко показал себя в шестом сезоне шоу. Поклонники прочили ему победу, однако первое место заняла наследница Алсу Микелла Абрамова.

После поднявшегося скандала награды присудили всем финалистам, в числе которых был и Максим. Уроженец Казахстана спокойно отнесся к поднявшимся обсуждениям и не давал никакие резкие комментарии по поводу других участников.

В этом году талантливому певцу исполнилось уже 16 лет. После триумфа на федеральном канале он вместе с семьей перебрался в Москву, чтобы учиться в музыкальной академии. Кроме того, Максим продолжает поддерживать национальную культуру: он ездит с гастролями и исполняет песни на родном казахском языке.

Не так давно исполнитель победил на международном европейском конкурсе в Македонии. На соревнования с ним отправилась мама, которая, как и прежде, поддерживает все начинания наследника. С возрастом из обаятельного малыша Максим превратился в крепкого полноватого подростка. О его добром характере напоминает лишь неизменная ослепительная улыбка.