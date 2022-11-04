Уже не милая девочка: как выглядит Джулиана из «Земли любви» спустя 23 года

Яркая брюнетка Джулиана из сериала «Земля любви» с голубыми глазами и копной черных волос сразу полюбилась зрителям. Позднее актриса Ана Паула Арозио появилась в теленовелле «Земля любви, земля надежды», воплотив образ любящей и самоотверженной Камилли.

Бразильянка была очень востребована в профессии, и ничто не предвещало ее резкого исчезновения с экранов. Карьера Арозио довольно быстро пошла в гору. Она несколько лет сотрудничала с крупнейшей кинокомпанией Бразилии «Глобу». Так бразильянка стала одной из главных звезд сериалов.

Однако работа уже не так радовала актрису, как в начале пути. Актрисе захотелось жить уединенно на своей фазенде вместе с любимым человеком. Но ее личная жизнь долгое время не складывалась. Один из ее партнеров покончил с собой в приступе ревности. Затем дважды у актрисы были серьезные отношения, однако они ни к чему не привели. Лишь в 35 лет бразильянка, наконец, обрела личное счастье вместе с архитектором по имени Энрике Пиньейру.

И хотя сегодня в 47-летней Ане трудно узнать ту милую Джулиану, она по-прежнему выглядит потрясающе.