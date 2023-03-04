Уже не Иваныч: изумитесь, увидев папу Леры из «Реальных пацанов»

Суровому Иванычу — артисту Сергею Ершову — в этом году исполняется 55 лет. Волна популярности с головой накрыла его после выхода «Реальных пацанов», но актер не отказался от любимого проекта «Уральские пельмени». С ним он гастролирует по всей стране и радует подписчиков видеозарисовками.

Веселые видео, где актер показывает изнанку гастрольной жизни в России, набирают десятки тысяч просмотров. «Спасибо за видео! Поднимаешь настроение. Открывай свой канал и катайся по миру, у тебя классно получается!» — написал подписчик.

Другие же обратили внимание на возрастные изменения артиста. «Дяде надо худеть. Так не пойдет», — написала поклонница под отрывком из выступления «уральцев» на КВН. Зрители заметили, как поправился артист, посмотрев одно из его новогодних выступлений. Кроме того, актер все чаще появляется на публике с щетиной и с каждый днем все больше отдаляется от своего образа в «Реальных пацанах». Далеко не все считают, что новый имидж Ершову к лицу.