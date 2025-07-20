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Уже не хоррор, а горе-боевик: «M3ГАН 2.0» вышла в «цифре» раньше, чем планировалось — 4 причины не тратить на фильм ни минуты

20 июля 2025 09:25
Уже не хоррор, а горе-боевик: «M3ГАН 2.0» вышла в «цифре» раньше, чем планировалось — 4 причины не тратить на фильм ни минуты

Шоураннеры поменяли жанр и горько об этом пожалели.

Первая «М3ГАН» взорвала интернет: робот-убийца танцевал под Kate Bush, кидался остротами и собирал кассу так лихо, что студия Blumhouse тут же запустила сиквел. Но «М3ГАН 2.0», который вышел в прокат всего две с половиной недели назад, теперь спешно слили в цифру. Если коротко — франшиза трещит по швам. Это понятно уже по кассовым сборам — и не только по ним.

Глава Blumhouse Джейсон Блам уже признал: студия переоценила любовь аудитории к героине и погорячилась со сменой жанра. Серьезно, Блам буквально заявил, что видел в кукле — такого себе Супермена, а потому и подался в эксперименты, к которым публика оказалась не готова.

Бюджет «М3ГАН 2.0» оценивается в 25 миллионов долларов — а значит, нужно минимум 50, чтобы фильм хотя бы отбился. За полмесяца картина наскребла всего 36 миллионов. Для сравнения: первая «М3ГАН» взяла почти столько же за первые выходные в Штатах, а общие сборы тогда перевалили за 180 миллионов.

Прокат буксует, стриминг — последняя надежда хоть на какие-то деньги. Зрители голосуют кошельком, и этот голос — «нет». Так что же с фильмом не так?

1 .Сюжет — оторви и выбрось

Уже не хоррор, а горе-боевик: «M3ГАН 2.0» вышла в «цифре» раньше, чем планировалось — 4 причины не тратить на фильм ни минуты

Вместо простого весёлого ужастика — двухчасовой пересоленный гибрид «Терминатора», «Робокопа» и «Миссии невыполнима». Новый робот AMELIA, угроза апокалипсиса через исходный код, какие-то диалоги про «свободу ИИ» и мораль о технологиях — приправлено тоннами ненужной болтовни.

От классного слэшера осталась пара сцен, которые быстро тонут в занудных диалогах и спорах о судьбе человечества.

2. Главную героиню спрятали — без шуток

Уже не хоррор, а горе-боевик: «M3ГАН 2.0» вышла в «цифре» раньше, чем планировалось — 4 причины не тратить на фильм ни минуты

Парадокс, но М3ГАН — кукла, ради которой всё это снимали, — во второй части появляется возмутительно редко.

Первые полфильма зритель кукует без своей звезды: вместо хладнокровного робота с танцами и убийствами — бесконечные второстепенные герои и скучные подковёрные игры корпораций. Если М3ГАН всё-таки выходит на сцену — это редкий праздник, но и он быстро заканчивается.

3. Ни хоррора, ни юмора — вообще ничего

Уже не хоррор, а горе-боевик: «M3ГАН 2.0» вышла в «цифре» раньше, чем планировалось — 4 причины не тратить на фильм ни минуты

«М3ГАН 2.0» не страшный и не смешной. Темп и самоирония оригинала исчезли: юмор размывается в скучных дебатах об ИИ, а ужас растворяется в бессмысленной беготне. Режиссёр Джерард Джонстон вернулся, но, кажется, забыл, почему первую часть так любили.

Там было весело, тупо и ярко — а тут рука тянется серфить маркетплейсы и думскроллить даже на экшен-сценах.

4. Да даже трейлер смешнее фильма

Уже не хоррор, а горе-боевик: «M3ГАН 2.0» вышла в «цифре» раньше, чем планировалось — 4 причины не тратить на фильм ни минуты

Самый обидный момент — промо-ролики работают лучше полнометражки. Там вам и кукла с фирменными шуточками, и драки, и танцы. На деле всё это обманка: весь сок выжали в трейлер, а на два часа оставили пустой сюжет и попытки в мемы.

Пожалуй, единственные забавные моменты — когда М3ГАН исполняет This Woman’s Work или шутит про Стивена Сигала. Но ради пары гэгов сидеть два часа? Сомнительное удовольствие.

«M3ГАН» заслуживает продолжения — но точно не такого. Если и будет «M3ГАН 3.0», пусть хотя бы вернут рейтинг R и кровавый чёрный юмор — а без этого роботу-кукле лучше оставаться в коробке.

Ранее мы писали: Свеженький сериал про незадачливого трейдера— услада для ироничных и философствующих зрителей: на IMDb проект тоже оценили на почти «восьмерочку»

Фото: Кадры из фильма «М3ГАН 2.0» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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