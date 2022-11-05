Уже не голубоглазый ангел? Вы не узнаете в этой девочке покоривушую мир малышку

В два года Айру Мари Браун называли «живым ангелом» и «куклой Барби». Белокурые волосы девочки, миловидное лицо и обаятельная улыбка покорили миллионы поклонников. Детские бренды боролись за право заполучить Айру для участия в их рекламной съемке или показе.

Общественность критиковала родителей юной модели за то, что они нещадно эксплуатируют девочку – красят ее волосы, наносят на ее детское личико макияж, получая при этом миллионы долларов.

Однако с годами внешность Айры Браун стала меняться.

Айра все так же участвует в фотосессиях и выходит на подиум, но былая слава осталась в прошлом. Девочка все меньше напоминает куклу – и сейчас выглядит как обычный 12-летний ребенок.