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Уже не герой, а оккупант? В новом «Супермене» переписали историю Кал-Эла — в «Человеке из стали» было совсем иначе

23 июля 2025 08:56
Уже не герой, а оккупант? В новом «Супермене» переписали историю Кал-Эла — в «Человеке из стали» было совсем иначе

Джеймс Ганн отважился на реткон, от которого зрители в кинотеатрах пооткрывали рты.

В «Человеке из стали» (2013) история появления Супермена подана близко к классике: планета Криптон умирает, и ученый Джор-Эл отправляет своего младенца Кал-Эла на Землю, чтобы тот выжил. Мальчик приземляется в Канзасе, где его находят простые фермеры — Джонатан и Марта Кент. Они дают ему имя Кларк и воспитывают как обычного человека, учат быть добрым, сдержанным и помогать людям.

Позже Кларк открывает свое происхождение, но решает встать на защиту Земли — именно потому, что его так воспитали. А вот Джеймс Ганн в своем новеньком «Супермене» радикально переосмысливает истоки. И да, дальше — спойлер размером с Криптон.

Уже не герой, а оккупант? В новом «Супермене» переписали историю Кал-Эла — в «Человеке из стали» было совсем иначе

Оказывается, криптонцы изначально хотели не просто спасти сына, а сделать его новым властелином другой планеты. Родители Кал-Эла в этой версии отправляют его на Землю с четким намерением: он должен покорить человечество, а тех, кто не согласен — уничтожить.

В итоге у Ганна Супермен — это не мессия, а потенциальный завоеватель. Пусть он сам об этом и не знает до поры. Все тот же герой, но с совершенно другим изначальным посылом: не любовь и надежда, а контроль и сила. Благо, в итоге новый Супс пошел по стопам старого.

Ранее мы писали: Даже ипотеку не закроешь: главные герои нового «Супермена» заработали за фильм сущие копейки — а режиссеру заплатили больше в 15 раз

Фото: Кадр из фильма «Супермен» (2025), «Человек из стали» (2013)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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1 комментарий
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