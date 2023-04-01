Уже не гардемарин: резко постаревший Жигунов ошеломляет (фото)

Личная жизнь Сергея Жигунова напоминает настоящую мелодраму. Мужчина разводился со свой женой ради Анастасии Заворотнюк, а спустя время возвращался к бывшей супруге. Сегодня актер счастлив в новом браке с Викторией Ворожбит.

Красавица на 10 лет младше звезды «Гардемаринов», но разница в возрасте не мешает возлюбленным. Они ведут спокойный и размеренный образ жизни, наслаждаясь солнечными днями на Черноморском побережье.

Избранница Жигунова делится с поклонниками личными снимками и видеороликами. На одном из последних артист был запечатлен со своей маленькой собакой по кличке Стеша. Однако внимание привлекает не только милая сцена, но и внешность Сергея. Известный актер сильно постарел, из-за чего лицо покрылось морщинами, а волосы поседели. И теперь пожилой мужчина просто наслаждается заслуженным отдыхом.