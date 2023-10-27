Располнела до неузнаваемости: Пайпер из «Зачарованных» годы не пощадили (честное фото)

Сестры с волшебными способностями из сериала «Зачарованные» покорили зрителей с первого эпизода. Особенно полюбилась Пайпер. Начинающая актриса Холли Мари Комбс, которая ее сыграла, получила признание миллионов.

Она прошла с «Зачарованными» весь путь, вплоть до закрытия сериала в 2006 году. С 2002 была продюсером картины. Девушке прочили прекрасную карьеру, но не сложилось.

После Пайпер новых ярких ролей не случилось. Холли Мари Комбс снялась лишь в трех картинах, да и в них играла второстепенных персонажей. Сейчас в 49-летней женщине почти невозможно узнать юную и прекрасную ведьму.

Она сильно располнела, лишилась звездного «лоска». Впрочем, он бывшей актрисе и не нужен. Сейчас она счастлива с мужем и тремя детьми, занимается благотворительностью и записывает подкасты с экс-коллегами.