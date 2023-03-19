Уже не девочка: фото постаревшей Джоанны из сериала «Элен и ребята» вгоняет в грусть

Она пробовала свои силы не только в кино.

Французский кинематограф славиться своими драмами с глубоким сюжетом, а также смешными беззаботными комедиями. И говоря об этом жанре, невозможно обойти стороной сериал «Эллен и ребята», который повествует о жизни обычных студентов.

Картину хорошо приняли в России и Европе, поэтому актеры, исполнившие главные роли, сразу стали популярны. Одной из них оказалась и Рошель Редфилд. Молодая девушка сыграла Джоанну. Но, несмотря на безусловный актерский талант, в будущем ей так и не удалось вырваться из этого образа.

В фильмографии красавицы насчитывается около 30 работ, но кроме кино, она также снимается на телевидении и в различных рекламных компаниях. Однако ни одна работа не вознесла ее выше, чем известный комедийный сериал. К тому же Рошель заметно постарела. В ее волосах появилась седина, а озорной взгляд стал томным.