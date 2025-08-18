Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!»

Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!»

18 августа 2025 16:11
Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!»

Его озорные глаза любила вся страна. 

В советском кино есть ленты, которые не просто рассказывают историю, а становятся частью народной памяти. «Мужики!..» Искры Бабич — именно из таких. В 1981 году эта картина ошеломила зрителей своей простотой и правдивостью.

В ней не было громких лозунгов или искусственной героики — только суровая жизнь одного вахтовика, столкнувшегося с последствиями разгульной молодости. Говорят, сам Леонид Брежнев после просмотра благодарил создателей и даже назначил премию Александру Михайлову за роль Павла Зубова.

Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!»

Но если взрослые актеры сделали фильм культовым, то настоящим украшением ленты стал маленький цыганёнок Степка. Его безмолвная, но невероятно выразительная игра покорила миллионы.

Как Степка попал в кино

Именно со Степки и стоит начать. Михаил Бузылев-Крэцо, сыгравший мальчика молчавшего 99% ленты — но каждый его взгляд говорил больше слов. Выражение глаз, лёгкая улыбка, даже жесты — всё в нём было искренним и живым.

Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!»

Роль оказалась для него судьбоносной: Михаил попал на «Мосфильм» почти случайно, будучи пятилетним ребёнком, и обошёл десятки претендентов. Забавно, что на кинопробу он пришёл весь в зелёнке после болезни, но именно это «несовершенство» сделало его ещё более запоминающимся.

Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!»

На съёмках маленькому цыганёнку приходилось усваивать язык жестов, работать в сложных условиях, но он справился так, что зрители поверили в его персонажа безоговорочно.

Как сложилась жизнь после триумфа

После «Мужиков!..» ему прочили карьеру в кино. Он действительно сыграл ещё несколько ролей — в «Возвращении Будулая», «Очах чёрных», «Очарованном страннике». Но Михаил выбрал иной путь.

Выросший в артистической династии, он посвятил себя музыке и сохранению культурного наследия своего народа. Его проект «Краски Нации» объединил певцов, музыкантов и художников, которые стремятся сохранить традиции кочевой культуры.

Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!»

Сегодня он совсем не похож на того трогательного мальчишку с экрана — перед нами зрелый, строгий мужчина, но те самые глаза выдают в нём того самого Степку.

А что насчет прототипов персонажей

А теперь — о человеке, вокруг которого строилась вся драма. Александр Михайлов, сыгравший Павла Зубова, стал для миллионов зрителей символом честности и мужской стойкости. Его герой возвращается в деревню, неожиданно узнаёт о дочери и берёт под опеку ещё двоих мальчиков.

Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!»

Это не просто сюжетный ход — это отражение реальной судьбы сценариста Валентина Дьяченко. Он сам прошёл лагеря, воспитал чужих детей, прожил жизнь, полную испытаний. Именно эта правда сделала «Мужиков!..» таким пронзительным, а Степка оказался списан с его пасынка.

Фильм стал лидером советского кинопроката 1982 года: 38,4 миллиона зрителей — цифра, которая сегодня кажется невероятной. Он получил Государственную премию, а на фестивале в Берлине был отмечен за «лучшее воплощение человеческих отношений».

Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!»

Но, пожалуй, важнее всего то, что он стал семейным воспоминанием: его смотрели вместе, плакали и верили, что в жизни главное — человечность и любовь. Вовсе не из-за работы: Почему Зубов из «Мужиков!...» забрал детей и увез их на Север.

Фото: Кадр из фильма «Мужики!..» (1981), кадр из программы «Новый фокус», «Песни от всей души»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Детство у тюрьмы, потерянные зубы и смерть дочери: годы скитаний едва не свели Валентина Гафта с ума — чудом сохранил волю к жизни Детство у тюрьмы, потерянные зубы и смерть дочери: годы скитаний едва не свели Валентина Гафта с ума — чудом сохранил волю к жизни Читать дальше 18 августа 2025
«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша» «Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша» Читать дальше 16 августа 2025
«Девчата», потеря сына, проблемы с внуком: семейные драмы больно ударили по Дружининой — актриса чудом не сломалась «Девчата», потеря сына, проблемы с внуком: семейные драмы больно ударили по Дружининой — актриса чудом не сломалась Читать дальше 16 августа 2025
Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста Читать дальше 18 августа 2025
Джентльмены у дачи: тест для тех, кто не знает, как провести выходной — угадайте шедевр советского кино по дачному кадру Джентльмены у дачи: тест для тех, кто не знает, как провести выходной — угадайте шедевр советского кино по дачному кадру Читать дальше 18 августа 2025
Олегу Табакову в СССР так и не дали исполнить его главную мечту: пришлось уезжать из России ради заветной роли Олегу Табакову в СССР так и не дали исполнить его главную мечту: пришлось уезжать из России ради заветной роли Читать дальше 17 августа 2025
«Просто непристойно»: из «Москва слезам не верит» вырезали сразу несколько сцен 18+, и в одной из них Табаков домогался до коллеги «Просто непристойно»: из «Москва слезам не верит» вырезали сразу несколько сцен 18+, и в одной из них Табаков домогался до коллеги Читать дальше 17 августа 2025
Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам Читать дальше 16 августа 2025
«От песен кровь из ушей»: на Западе «не поняли» лучший фильм Виктора Цоя — оценки от «цирка уродов» до «шедевра СССР» «От песен кровь из ушей»: на Западе «не поняли» лучший фильм Виктора Цоя — оценки от «цирка уродов» до «шедевра СССР» Читать дальше 15 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше