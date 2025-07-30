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Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган

30 июля 2025 10:23
Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган

Проект запускается или нет?! Сейчас разберемся.

Поклонники Мадонны уже больше года наблюдают, как поп-дива мечется между кастингами, переписанными сценариями и сменой планов. Байопик о собственной жизни должен был стать громким кинособытием, но пока больше напоминает сериал-драму о том, как НЕ надо запускать проекты. Так что же происходит с этой лентой сейчас?

У Мадонны — дела поважнее

С самого начала Мадонна взялась за байопик всерьез — она не только активно работала над сценарием, но и привлекла к работе настоящих профессионалов. Среди них — лауреат «Оскара» Диабло Коди, известная по фильму «Джуно», а позже к проекту присоединилась Эрин Крессида Уилсон, сценаристка «Девушки в поезде». Все шло к тому, что история станет громким и искренним высказыванием.

Но затем в приоритет вышел The Celebration Tour — масштабное мировое турне, которое заняло все внимание певицы. График, сцена, репетиции, продакшн — на работу над фильмом времени просто не осталось. Сейчас тур официально завершен, но судьба проекта по-прежнему остается в подвешенном состоянии.

Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган

Еще не все потеряно?

Пока сама Мадонна не спешит раскрывать подробности, поклонникам остается лишь гадать. Новости о проекте — редкость, а официальных заявлений почти нет. Тем временем актриса Джулия Гарнер, которая должна сыграть главную роль, в подкасте SmartLess разоткровенничалась: работа над байопиком все еще продолжается. Ко всем проблемам она относится с оптимизмом.

Мне кажется, все хорошее требует много времени, — утверждает знаменитость.

Несмотря на довольно однозначный ответ, остается еще много вопросов. Какая студия возьмется за производство, если Universal Pictures уже отказались? Режиссера у картины тоже пока нет. Байопик изначально планировала поставить сама Мадонна, но ей показалось, что фильм получается слишком поверхностным. Что ж, возможно, вся эта история так и останется лишь на бумаге.

Пока байопик о Мадонне буксует, Стивен Кинг успевает и книги писать, и сценарии создавать. В его активе — как минимум пять успешных (почти) работ.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Четыре комнаты» (1995 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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