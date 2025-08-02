Уже не аниме, а хентай какой-то: в американской версии «Покемонов» Пикачу должен был быть самкой — с довольно специфичной внешностью

Жёлтый, круглый, с ушами-антеннами и лицом, которое вызывает желание обнять и никуда не отпускать — таким мы знаем Пикачу. Но, как оказалось, история могла пойти совсем другим путём. Недавняя волна обсуждений в сети вскрыла один из самых диких вариантов «американской локализации» «Покемонов»: Пикачу мог превратиться… в тигровидное существо с огромной грудью. Да, вы не ослышались.

Всё началось с удалённого поста на Reddit, где всплыли архивные сведения о том, как разработчики подумывали адаптировать дизайн покемонов для Запада. По мнению маркетологов, оригинальный Пикачу был слишком милым для американского зрителя. Поэтому на стол японским авторам легла альтернативная концепция: Пикачу в форме полосатого зверька с выдающимися формами.

Настолько выдающимися, что в интервью, хранившемся на официальном сайте Nintendo Japan, гендиректор Pokémon Company Цунекадзу Ишихара лично упоминал «иллюстрацию Пикачу, похожего на табби-кота с большой грудью».

Тут, правда, вмешался языковой барьер. Некоторые фанаты уверяют, что слово, переведённое как «грудь», могло означать просто «грудную клетку» — а значит, речь шла не о дамских прелестях, а о маскулинной версии Пикачу с мощным торсом. Однако финальный гвоздь в гробе здравого смысла — реакция Ишихары на вопрос, был ли этот редизайн похож на девушек, косплеящих Пикачу на всевозможных фестивалях. Ответ: «Да». Всё.

Мы были на волоске от того, чтобы Пикачу стал чем-то средним между антропоморфным котом и фетиш-фантазией из фанфика. К счастью, здравый смысл победил. Пока что.

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