Уже муж и жена: Сеть взорвала новость о Сейран и Ферите из «Зимородка»

Десятилетие назад сериал «Великолепный век» покорил сердца российских телезрителей. С тех пор интерес россиян к турецким картинам не утихает. Народными хитами стали проекты «Королек — птичка певчая», «Ветреный» и «Постучись в мою дверь». Сейчас внимание общественности приковано к сериалу «Зимородок», актеров которого подозревают в близких отношениях.

Историю любви Сейран и Ферита обожают миллионы. После премьеры картины Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир проснулись настоящими звездами. Общественность уверена, что химия у этих двоих не только на экране. Турецкие СМИ пишут, что артисты давно вместе и даже успели тайно пожениться. Подхватили слухи и фанаты, которые нашли ряд доказательств этой теории.

Красотка Сарачоглу рассталась с бойфрендом после четырех лет отношений точно к моменту выхода сериала. Позже поклонники застукали барышню вместе с Демиром на концерте и на яхте. При этом знаменитости не спешат подтверждать свой роман, сохраняя интригу.