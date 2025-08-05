Уже круче, чем «Человек из стали»: новый «Супермен» оказался не провалом — фанатам комиксов зашло

Новый «Супермен» вышел в июле 2025 года, и уже сейчас можно сделать уверенный вывод — он превзошел эталонного (по меркам многих) «Человека из стали». Версия Джеймса Ганна объединила зрителей — и тех, кто любит комиксы, и тех, кто соскучился по ярким героям на экране.

Смена режиссера сыграла ключевую роль. Вместо мрачного, тяжеловесного подхода Снайдера, Ганн (известный по «Стражам Галактики») выбрал иной путь — вернуть Супермену человечность, яркость и немного иронии, без потери масштаба и драмы. По данным «Кинопоиска», у «Человека из стали» рейтинг 6,9, а у нового «Супермена» планка выше — 7,2 балла. Делайте выводы сами.

Что предлагает новый «Супермен»?

Кларк Кент снова пытается понять, кто он такой и зачем нужен этому миру, но теперь с чуть большей уверенностью и легкостью. На его пути — Лекс Лютор (его играет Николас Холт), гений с комплексом бога, который считает, что Земле не нужны «летающие спасатели в плаще».

В ход идут и старые добрые манипуляции, и новая угроза — клон Супермена, созданный специально, чтобы опорочить его имя. А тут еще на горизонте появляется Инженер, добавляя хаоса в и без того непростую жизнь Кларка. Словом, у героя проблем — выше головы. Но, как и всегда, Супермен доказывает: даже когда весь мир против тебя, человечность и вера в добро способны спасти день.