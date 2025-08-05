Уже круче, чем «Человек из стали»: новый «Супермен» оказался не провалом — фанатам комиксов зашло

Новый «Супермен» вышел в июле 2025 года, и уже сейчас можно сделать уверенный вывод — он превзошел эталонного (по меркам многих) «Человека из стали». Версия Джеймса Ганна объединила зрителей — и тех, кто любит комиксы, и тех, кто соскучился по ярким героям на экране.
Смена режиссера сыграла ключевую роль. Вместо мрачного, тяжеловесного подхода Снайдера, Ганн (известный по «Стражам Галактики») выбрал иной путь — вернуть Супермену человечность, яркость и немного иронии, без потери масштаба и драмы. По данным «Кинопоиска», у «Человека из стали» рейтинг 6,9, а у нового «Супермена» планка выше — 7,2 балла. Делайте выводы сами.
Что предлагает новый «Супермен»?
Кларк Кент снова пытается понять, кто он такой и зачем нужен этому миру, но теперь с чуть большей уверенностью и легкостью. На его пути — Лекс Лютор (его играет Николас Холт), гений с комплексом бога, который считает, что Земле не нужны «летающие спасатели в плаще».
В ход идут и старые добрые манипуляции, и новая угроза — клон Супермена, созданный специально, чтобы опорочить его имя. А тут еще на горизонте появляется Инженер, добавляя хаоса в и без того непростую жизнь Кларка. Словом, у героя проблем — выше головы. Но, как и всегда, Супермен доказывает: даже когда весь мир против тебя, человечность и вера в добро способны спасти день.
А что же думают зрители? В целом — довольны. Многие отмечают, что у Джеймса Ганна получился по-настоящему «комиксовый» фильм: яркий, местами абсурдный, с нелепыми (но очаровательными) костюмами, порцией фирменного юмора и кучей условностей, которые просто нужно принять. Если зритель готов с первых минут поверить в этот мир — то удовольствие обеспечено.
Те, кто ждал суровой драмы в духе старого DC, немного в замешательстве. А вот поклонники Marvel и фанаты Ганна в восторге: наконец-то Супермен снова развлекает, а не угнетает.
«Неидеальный, но живой, красочный и амбициозный шаг в новую вселенную», — пишут зрители.
Интересно, что не только Супермену удалось приятно удивить зрителей — Брэд Питт тоже напомнил, что может быть настоящим героем блокбастеров. Один из его последних фильмов стал не просто кассовым успехом, а абсолютным рекордсменом в его карьере, обойдя даже «Войну миров Z».