Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли

18 февраля 2026 18:07
На больших экранах персонаж так и не появился.

Перезапуск «Гарри Поттера» от HBO еще не вышел, а уже сделал то, на что не решились полнометражные фильмы, – вернул Чарли Уизли. В оригинальной киносерии о Гарри Поттер второй по старшинству сын Артура и Молли попросту отсутствовал, хотя в книгах Дж. К. Роулинг он играл далеко не центральную, но важную роль.

Авторы сериала HBO, который готовится к выходу в 2027 году, официально подтвердили: Чарли Уизли появится в кадре. Пока его нет в промо-материалах с остальными братьями и сестрой, но создатели оставили многозначительную подпись под постом с актерским составом:

«Чарли сейчас в Румынии, но скоро к нам присоединится».

Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли

В книгах Чарли изучал драконов в Румынии, состоял в Ордене Феникса и участвовал в Битве за Хогвартс. Его присутствие усиливало ощущение масштаба войны и единства семьи.

Сериал, судя по первым деталям кастинга, намерен быть точнее к первоисточнику – и это уже делает его каноничнее прежних экранизаций.

В восьми фильмах братьев Уизли было ровно столько, сколько позволял хронометраж. Кристофер Коламбус, снявший первые две части, недавно признался, что сомневается в необходимости ремейка: мол, костюмы те же, замок тот же, зачем все заново?

Но включение Чарли – это как раз ответ на вопрос «зачем». Чтобы те, кто любит семью Уизли, наконец-то увидели ее на экранах целиком.

Фото: Кадры из фильмов франшизы «Гарри Поттер»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
