Уже и работа есть: Исинбаева подтвердила, что уехала из России

Последние дни поклонники спорта активно обсуждают переезд Елены Исинбаевой в Испанию. Публика, узнав неожиданные новости, начала активно строить теории и обсуждать причины поездки, а сама спортсменка активно отказывалась от комментариев. Но недавно все же нарушила молчание.

Как оказалось, Исинбаева действительно уехала из России и теперь будет жить в средиземноморской стране. Прыгунья продолжит свою профессиональную работу и будет сотрудничать с Международным олимпийским комитетом.

«Уже в сентябре этого года возобновляю свою международную деятельность в МОК», — заявляет знаменитость.

При этом Исинбаева подчеркнула, что всегда считала себя человеком мира, поэтому не привязана к одной стране. И призвала поклонников не верить новостям, которые далеки от реальности и лишь настраивают публику против нее, пытаясь создать скандал.